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09:36 | 29.09.2019
Во время пожара в Екатеринбурге пострадали три человека
Из задымлённого помещения спасатели эвакуировали местных жителей.
В результате возгорания три человека пострадали. Двоих человек на «скорой» доставили в 40-ю больницу с ожогами лица и верхних дыхательных путей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё одна пострадавшая от госпитализации отказалась.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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