Во время пожара в Екатеринбурге пострадали три человека

09:36 | 29.09.2019

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Куйбышева в доме № 115 произошёл пожар. Между третьим и четвёртым этажами загорелся оставленный мусор.



Из задымлённого помещения спасатели эвакуировали местных жителей.



В результате возгорания три человека пострадали. Двоих человек на «скорой» доставили в 40-ю больницу с ожогами лица и верхних дыхательных путей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё одна пострадавшая от госпитализации отказалась.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»