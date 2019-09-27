Два десятка автомобилей попали в массовые ДТП на Урале

Массовое ДТП на Полевском тракте попало на видео. Видео: E1.RU

Минувшим вечером на Кольцовском и Полевском трактах примерно в одно и то же время произошли две массовые аварии с участием, в общей сложности, 21 автомобиля.11 легковушек и один грузовик столкнулись на Полевском тракте, а на Кольцовском – девять автомобилей (среди них два такси). Транспорт заносило на дороге, где за время снежной и холодной субботы успел образоваться гололёд.В результате аварии на Кольцовском тракте пострадала женщина. У неё незначительные травмы. Другие участники этого ДТП и ДТП на Полевского тракте не пострадали.