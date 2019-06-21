На Урале разыскивают убийцу двух человек. Объявлен план «Перехват»

17:37 | 28.09.2019

Накануне в поселке Режик Белоярского городского округа произошло двойное убийство. Неизвестный застрелил женщину и ее брата. Кроме того, он ранил младшего сына убитой.



По некоторым данным, инцидент произошёл из-за семейного конфликта. Пострадавшего сына убитой госпитализировали в больницу. О его состоянии пока не сообщается.



В районе усилены посты ДПС – правоохранители в бронежилетах патрулируют улицы. В Асбесте объявлен план «Перехват».



По словам очевидцев, полицейские говорят, что разыскивается высокий седовласый мужчина в тёмной одежде с камуфлированными вставками, ростом около 180 сантиметров. Мужчина имеет при себе огнестрельное ружье 16-го калибра.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»