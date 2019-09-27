Сегодня днём в Первоуральске загорелся завод, производящий строительные смеси. Инцидент произошёл на улице Заводской.На площади 300 квадратных метров полыхала кровля здания. На место происшествия прибыли 22 человека личного состава на девяти пожарных машинах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.Спустя 50 минут, после поступления сообщения, открытое горение было ликвидировано, в настоящее время ведутся работы по проливке и разбору сгоревших конструкций. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.