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14:54 | 28.09.2019

Фото: kultura.ru

Ушёл «последний из могикан»: умер Марк Захаров

Сегодня стало известно, что на 86-м году жизни, скончался народный артист СССР, легендарный режиссёр Марк Захаров. Об этом со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера сообщает ТАСС.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — сказал директор «Ленкома».

О времени похорон будет сообщено дополнительно.

Напомним, в конце августа у Марка Захарова диагностировали воспаление лёгких, после чего он был госпитализирован. В начале сентября СМИ сообщали, что режиссёр и художественный руководитель «Ленкома» выписался из больницы и «рвётся на работу».

© «Вечерние ведомости»

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