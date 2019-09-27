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11:36 | 28.09.2019
Фото: Пресс-служба фонда «Дети России»
Благотворительный фонд «Дети России» отметил свой 20-летний юбилей
«Созданный на Урале благотворительный фонд «Дети России» уже давно перешагнул границы родного региона и в полной мере оправдывает свое название. Ведется системная работа по сохранению и укреплению здоровья детей, а также по развитию их творческих способностей. Наши благотворительные проекты – это не только адресная помощь детям, фонд активно помогает решать инфраструктурные вопросы как в сфере здравоохранения, так и в рамках других социальных проектов», - говорит президент фонда «Дети России» Андрей Козицын.
В числе почетных гостей в праздновании юбилея фонда принял участие исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он отметил, что работа, проводимая фондом, невозможна без увлеченных своим делом, чувствующих сострадание, профессионалов. По его мнению, именно такие люди и работают в «Детях России».
«Далеко не каждому человеку свойственно чувствовать сострадание, а здесь собрались именно такие люди. Это хороший пример для всех остальных наших граждан. Проекты фонда «Дети России», конечно же, заслуживают всяческого одобрения. У фонда много серьёзных планов, и в день празднования юбилея я желаю, чтобы они были успешно реализованы».
Вице-президент Благотворительного фонда «Дети России» и директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов поблагодарил всех, кто поддерживает деятельность фонда: «Да, УГМК вкладывает большие средства в этот проект, но, пользуясь случаем, я бы хотел сказать спасибо и тем людям, среди которых есть и пенсионеры, которые просто приходят и приносят деньги, часто анонимно, не желая никакой славы, помогают детям».
Героями торжества стали подопечные и друзья фонда.
Среди них Саша Ковальчук из Барнаула, у неё редкое генетическое заболевание, из-за которого кожа девочки хрупкая, как крылья бабочки, но даже с перебинтованными руками восьмилетняя Саша не перестает играть, а ведь даже малейшее прикосновение может ранить её.
«Если нужно сильно нажать на клавишу, то тогда чуть-чуть больно, а так нет», – говорит Саша.
С 2014 года «Дети России» помогают ей проходить жизненно важное лечение.
«У нас уже было три операции. Это очень дорогостоящие операции и если бы не фонд "Дети России", который их оплачивает, много чего бы у Саши не было», – говорит Ольга Ковальчук, мама Саши.
Приехал на праздник и двукратный чемпион Европы по шахматам среди юниоров Тимур Фахрутдинов. С 2012 года он является стипендиатом фонда и многих турнирных побед достиг благодаря его поддержке. В паре с известным музыкантом и другом фонда Владимиром Шахриным выступил 11-летний Виктор Кислицин, мальчик, поборовший онкологию. С 2017 года Виктор участвует в Региональном этапе Всемирных детских игр победителей – уникальных состязаний для ребят, вылечившихся от рака, которые проводятся при поддержке фонда.
Сегодня работа фонда вышла далеко за рамки адресной помощи. Его проекты интегрированы в систему российского здравоохранения и другие сегменты, связанные с помощью детям. Со сцены со словами благодарности к благотворительной организации обратились Заслуженный врач России, детский онколог, руководитель Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Лариса Фечина и главный врач Детской городской клинической больницы № 9 Андрей Карлов. Для онкоцентра фонд приобрел современное оборудование на сумму 28 млн рублей. В ДГКБ № 9 фондом проведен ремонт на сумму свыше 120 млн рублей.
За время своего существования фонд «Дети России» открыл 21 игровую комнату в больницах и реабилитационных центрах страны, на это потрачено почти 7 млн рублей. Размер благотворительной помощи, оказанной детям, которые остались сиротами после теракта в г. Беслане (Республика Северная Осетия-Алания), составил порядка 21 млн рублей. В Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ фонд организовал работу служб клинических психологов и волонтеров. На это направлено более 14 млн рублей. На проведение и поддержку детских, семейных и спортивных массовых соревнований и праздников фондом направлено свыше 108 млн рублей.
© «Вечерние ведомости»
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