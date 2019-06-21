Ночью в Екатеринбурге произошла серьезная авария

09:19 | 28.09.2019

Фото: Е1.RU

Минувшей ночью, около 00:30, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Фурманова и Степана Разина произошла серьёзная авария с участием двух машин. Пострадала женщина.



Водитель Renault Logan ехал по Фурманова со стороны Чапаева в сторону 8 Марта, повернул налево на Степана Разина на зеленый сигнал светофора, после чего допустил столкновение со встречным Mercedes. От удара Mercedes отбросило на металлическое ограждение слева.



В момент столкновения на пассажирском сидении в Renault находилась 28-летняя женщина. С переломом челюсти, переломом ключицы и черепно-мозговой травмой её госпитализировали в больницу № 23.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»