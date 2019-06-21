На ЕКАД столкнулись два автомобиля. Среди пострадавших ребёнок

09:09 | 28.09.2019

Фото: Катерина Якушева

Накануне поздним вечером под Екатеринбургом на пересечении ЕКАД и дублёра Сибирского тракта произошла авария с участием двух автомобилей.



В результате столкновения пострадали пять человек. 12-летнего пассажира доставили на карете «скорой» в девятую больницу. О состоянии его здоровья не сообщается. Другие пострадавшие от госпитализации отказались.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»