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20:39 | 27.09.2019

Фото предоставлены инклюзивным театром

Актерам екатеринбургского инклюзивного театра пришлось проводить репетицию прямо в аэропорту из-за вынужденной посадки

В ночь на 27 сентября из аэропорта Домодедово вылетел самолет рейсом U6–271 Москва — Екатеринбург, но при наборе высоты сработала сигнализация неисправности компьютера системы автоматического регулирования давления воздуха в гермокабине и борт приземлился в Домодедово. Об сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Среди пассажиров оказалась труппа артистов инклюзивного театра-студии «ORA» и профессионального театра «Шарманка». Артисты возвращались с Всероссийского фестиваля особых театров «Протеатр», который проходит в Москве.

– Это просто несуразица какая-то! Фактически мы только начали набирать высоту, а через несколько минут старшая бортпроводница сообщила, что мы вынуждены вернуться обратно. Большинству пассажиров очень сильно заложило уши, а у нас артисты с особыми потребностями. Для них такие форс-мажоры – это огромный стресс, – рассказала режиссер театра «Шарманка» и театра «ORA» Лариса Абашева. – Кто потом будет отвечать, если что-то с кем-то случится? Сотрудники Домодедово? Разве кого-то из них это волнует? Никому этого не нужно! Никто ответственность не возьмет. За все буду отвечать я. Мы прождали всю ночь. У нас премьера «Зверя» 30-го числа в ДК ВИЗ. Мы не можем позволить себе пропускать репетиции. Это муниципальные театры могут что-то откладывать, а у нас это все влетает «в хорошую копеечку». Репетировать пришлось прямо в аэропорту, пока ждали самолет. Развлекали, так сказать, товарищей по несчастью. Улетели мы только в 12 часов дня.

Актерам екатеринбургского инклюзивного театра пришлось проводить репетицию прямо в аэропорту из-за вынужденной посадки


– Мы переписывались. Мониторили друг друга. Заволновались, когда ребята сообщили, что возникли проблемы, и будет незапланированная посадка. Это даже здоровому пассажиру тяжело, что уж говорить про наших артистов! Но наши ребята держались молодцом! Всем показали пример стойкости и работоспособности! Труднее всего пришлось нашему режиссеру и худруку – Ларисе Леонидовне. Она несет ответственность за каждого члена команды и за спектакль, премьеру которого нельзя переносить, – комментирует пиар-менеджер театра «Шарманка» Ксения Альпинская.

Актерам екатеринбургского инклюзивного театра пришлось проводить репетицию прямо в аэропорту из-за вынужденной посадки


– Отвратительный сервис «Уральских авиалиний» в экстренной ситуации, не было никакого координатора на территории стиральной зоны, приходилось ходить к стойкам регистрации. Самолёт, который держался на скотче – это отдельное «восхищение» за находчивость сотрудников Домодедово! Цена билета вполне высокая, и такое отношение к людям, особенно к инвалидам – это возмутительно! Больше всего огорчил сервис, все делал замученный мальчик за стойкой регистрации. Видимо, он единственный отвечает за работу всего аэропорта – сообщила артистка театра «ORA» Екатерина Тимофеева.

Напоминаем, что премьера спектакля «Зверь» состоится в 19:00 30-го сентября, 1-го и 2-го октября в ДК «Верх-Исетский».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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