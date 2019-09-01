Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

20:27 | 27.09.2019

Фото: yandex.uz

В Екатеринбурге на ближайшие выходные закроют парковку на площади 1905 года

В Екатеринбурге на выходные закроют парковку на площади 1905 года из-за проведения «Праздника Песни». Мероприятие пройдет 29 сентября. На празднике выступит «Хор Турецкого».

В администрации города рассказали, дорожные знаки, запрещающие парковку, установят с 23:00 27 сентября до 6:00 30 сентября. Также с 18:00 до 23:00 29 сентября будут установлены специальные технические устройства, предотвращающие несанкционированный въезд транспорта на парковку со стороны улиц Урицкого, Володарского и 8 Марта.

На время проведения «Праздника Песни» на площади 1905 года будут дежурить сотрудники полиции и скорой помощи.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:39 | 27.09.2019
Актерам екатеринбургского инклюзивного театра пришлось проводить репетицию прямо в аэропорту из-за вынужденной посадки

20:27 | 27.09.2019
В Екатеринбурге на ближайшие выходные закроют парковку на площади 1905 года

20:06 | 27.09.2019
В Свердловской области в автокатастрофе погиб человек

19:46 | 27.09.2019
Уральский фотограф возмущен незаконным использованием его снимка на стеле «Город святой Екатерины»

19:22 | 27.09.2019
В Свердловскую область пытаются вернуть трех детей, которых родители увезли в Ирак

18:46 | 27.09.2019
В столице Урала на три месяца закрывают на ремонт две улицы

18:31 | 27.09.2019
II Межрегиональный экспортный форум в Перми объединил более 3 тысяч участников

18:27 | 27.09.2019
В Перми начал работу Многофункциональный миграционный центр

18:06 | 27.09.2019
В Екатеринбурге задержали мигранта, нападавшего на женщин

17:36 | 27.09.2019
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Домодедово

17:06 | 27.09.2019
В Екатеринбурге при столкновении троллейбуса и трех легковушек пострадала шестилетняя девочка

16:36 | 27.09.2019
В Екатеринбурге на ЖБИ затопило дороги

16:06 | 27.09.2019
В Екатеринбурге на ЖБИ капитально отремонтируют поликлинику, в которой год назад обрушился потолок

16:04 | 27.09.2019
Снег, мокрый снег: погода в Свердловской области на выходные

15:36 | 27.09.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил свою жену через четыре дня после свадьбы

15:15 | 27.09.2019
Мэрия Кургана: 70 % многоквартирных домов заполнены теплоносителем

15:05 | 27.09.2019
В Кольцово задержали дебошира, показавшегося в пассажиров рейса Екатеринбург – Нячанг

14:49 | 27.09.2019
Пермская «Звезда-2005» переиграла ЦСКА в первом полуфинальном матче Кубка России!

14:31 | 27.09.2019
Для опроса по месту строительства многострадального храма в Екатеринбурге выпустят 100 тысяч бюллетеней

14:17 | 27.09.2019
Команду Шумкова покинул первый вице-губернатор Андрей Саносян

14:08 | 27.09.2019
На улицы Екатеринбурга выпустят 43 собаки, находившихся в пунктах кратковременного содержания

14:02 | 27.09.2019
Курганская областная дума согласилась с новой структурой правительства, которую предложил Шумков

13:35 | 27.09.2019
В Свердловской области мужчине вынесли приговор за поддельные водительские права

13:07 | 27.09.2019
В Косулино два человека погибли из-за неисправности вентилятора

12:35 | 27.09.2019
На Урале пропал пенсионер

12:14 | 27.09.2019
Предприятия Прикамья протестируют пилотный экспортный навигатор

12:04 | 27.09.2019
В Белоярке от отравления угарным газом погибли двое человек

11:41 | 27.09.2019
Жителя Сухого Лога арестовали за отказ от обязательных работ

11:15 | 27.09.2019
Устал я: глава комитета мэрии Екатеринбурга по строительству уходит в отставку

11:13 | 27.09.2019
Жители Владимирского обеспечиваются отоплением и горячей водой в штатном режиме

10:59 | 27.09.2019
Жительницу Краснокамска, уморившую голодом собственную дочь, ждет принудительное лечение

10:39 | 27.09.2019
Теперь из Екатеринбурга в Казань: «Уральские авиалинии» запустят новый рейс

10:12 | 27.09.2019
В Екатеринбурге начался четвёртый этап подключения домов к теплу

09:51 | 27.09.2019
Минувшей ночью в Екатеринбурге и Асбесте полыхали автомобили

09:29 | 27.09.2019
Уральский ХК «Автомобилист» вновь потерпел поражение

09:11 | 27.09.2019
В центре Екатеринбурга произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие





Мы в соцсетях



Архив
«    Сентябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 