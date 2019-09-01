В Екатеринбурге на ближайшие выходные закроют парковку на площади 1905 года

20:27 | 27.09.2019

Фото: yandex.uz

В Екатеринбурге на выходные закроют парковку на площади 1905 года из-за проведения «Праздника Песни». Мероприятие пройдет 29 сентября. На празднике выступит «Хор Турецкого».



В администрации города рассказали, дорожные знаки, запрещающие парковку, установят с 23:00 27 сентября до 6:00 30 сентября. Также с 18:00 до 23:00 29 сентября будут установлены специальные технические устройства, предотвращающие несанкционированный въезд транспорта на парковку со стороны улиц Урицкого, Володарского и 8 Марта.



На время проведения «Праздника Песни» на площади 1905 года будут дежурить сотрудники полиции и скорой помощи.





Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»