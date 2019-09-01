В Свердловской области в автокатастрофе погиб человек

Ранним утром в Туринске погиб человек в серьезном ДТП. Инцидент произошел около четырех утра.В отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель мотоблока, 79-летний пожилой мужчина, в темное время суток поехал с флягами за водой на колонку. А водитель «Лады» решил обогнать впереди идущий транспорт, выехал на встречку и врезался в мотоблок.В результате столкновения водитель мотоблока получил многочисленные травмы и скончался еще до приезда медиков. Также пострадал 21-летний автомобилист, его доставили в больницу.Теперь по данному дело ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.