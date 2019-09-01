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20:06 | 27.09.2019
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области в автокатастрофе погиб человек
В отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель мотоблока, 79-летний пожилой мужчина, в темное время суток поехал с флягами за водой на колонку. А водитель «Лады» решил обогнать впереди идущий транспорт, выехал на встречку и врезался в мотоблок.
В результате столкновения водитель мотоблока получил многочисленные травмы и скончался еще до приезда медиков. Также пострадал 21-летний автомобилист, его доставили в больницу.
Теперь по данному дело ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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