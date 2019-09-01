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19:46 | 27.09.2019

Фото: eburg.mk.ru

Уральский фотограф возмущен незаконным использованием его снимка на стеле «Город святой Екатерины»

Фотограф Вадим Балакин заявил, что создатели стелы «Город святой Екатерины», которая появилась на Кольцовском тракте, незаконно использовали его снимок. Об этом фотограф сообщил порталу Е1.RU.

По словам Вадима Балакина, его снимок разместили в верхней части стелы. Об этом он узнал от своего знакомого. «Я написал во ВКонтакте, в паблик «Город святой Екатерины», пока тишина – сказал изданию Вадим Балакин. – Если нарушают, то по мировому [соглашению] что-то выплачивается».

Представители компании «Сима-Ленд», которые устанавливали стелу, сообщили, что получили согласие на размещение снимков от людей, изображенных на фотографиях. А вот на снимке Балакина изображена панорама Екатеринбург, поэтому вопрос стоит не о персональных данных, а об авторском праве.

Напомним, что стела появилась на Кольцовском тракте появилась 25 сентября. На ней находится несколько щитов с изображением иконописного образа святой Екатерины, панорамами города и горожан, а также – слоганами «Город смелых», «Город умных» и «Город молодых» и «Город счастливых».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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