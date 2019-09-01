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Фото: Яндекс.Карты
В столице Урала на три месяца закрывают на ремонт две улицы
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что на данных участках будут строить сети водоснабжения для торгового центра по улице Димитрова. По улице Тружеников на участке от переулка Дозорного до Башкирского первый этап перекрытия будет между домами № 97 и 99, второй – между домами № 105 и 107, а третий – между домами № 113 и 115.
По улице Азотной ремонт тоже пройдет в три этапа: первый этап – между домами № 36 и 38, второй – между домами № 40 и 46, а третий – между домами № 46 и 48.
Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда и обращать внимание на новые знаки.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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