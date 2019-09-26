В Екатеринбурге задержали мигранта, нападавшего на женщин

18:06 | 27.09.2019

Фото: отделение по связям со СМИ полиции Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали 26-летнего мигранта, который нападал на женщин и сломал шестнадцатилетней девочке челюсть. Он попался при попытке очередного нападения на улице Седова 26 сентября.



В полиции сообщили, что мужчина нападал на женщин с целью ограбления. Злоумышленник действовал в вечернее время в безлюдных местах. Нападал на своих жертв сзади и наносил им сильные удары по голове, после чего отбирал у них сумки и ценные вещи.



При обыске в квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли два сотовых телефона, которые, по версии следствия, нападавший отобрал у одной из пострадавших женщин. При этом он нанес ей тяжкие телесные повреждения.



Уже доказано, что преступник напал на женщин как минимум шесть раз. Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.



Сейчас полицейские ищут других пострадавших. Если вы узнали в нем своего обидчика, позвоните в дежурную часть отдела полиции № 10 по телефонам (343) 356-42-10 либо 02.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»