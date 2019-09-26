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17:06 | 27.09.2019
Фото: Яндекс. Картинки
В Екатеринбурге при столкновении троллейбуса и трех легковушек пострадала шестилетняя девочка
Девочку доставили в больницу №9. Пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Комментариев от ГИБДД Екатеринбурга пока нет.
Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»
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