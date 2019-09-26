В Екатеринбурге при столкновении троллейбуса и трех легковушек пострадала шестилетняя девочка

17:06 | 27.09.2019

Фото: Яндекс. Картинки

В Екатеринбурге на улице Пархоменко, 85 столкнулись три легковушки и троллейбус. В результате аварии пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщают в правоохранительных органах.



Девочку доставили в больницу №9. Пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.



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Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»