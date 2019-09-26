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16:36 | 27.09.2019

Фото: е1.ru

В Екатеринбурге на ЖБИ затопило дороги

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ из-за аварии на водопроводе затопило дороги. В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что на улице Высоцкого, 2 произошел прорыв трубы. Специалисты, выехавшие на место аварии, перекрыли трубу, чтобы остановить утечку.

Административное здание на улице Высоцкого, 4Б осталось без холодной воды. Туда уже направили цистерну с водой. Аварийно-восстановительные работы на данном участке проведут завтра.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»

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