В Екатеринбурге на ЖБИ затопило дороги

16:36 | 27.09.2019

Фото: е1.ru

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ из-за аварии на водопроводе затопило дороги. В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что на улице Высоцкого, 2 произошел прорыв трубы. Специалисты, выехавшие на место аварии, перекрыли трубу, чтобы остановить утечку.



Административное здание на улице Высоцкого, 4Б осталось без холодной воды. Туда уже направили цистерну с водой. Аварийно-восстановительные работы на данном участке проведут завтра.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»