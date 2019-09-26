В Екатеринбурге на ЖБИ капитально отремонтируют поликлинику, в которой год назад обрушился потолок

16:06 | 27.09.2019

Фото: Яндекс. Картинки

В поликлинике №3 на Сыромолотова, 19 устроят капитальный ремонт. Год назад там посреди рабочего дня рухнул потолок.



Информация о капитальном ремонте появилась на сайте госзакупок. Согласно проекту, в поликлинике отремонтируют несколько крылец и спусков, тротуары и дорожки, поставят новые ограждения с калитками и воротами, сделают отмостку. На ремонт из местного бюджета потратят около одиннадцати миллионов рублей.



На первом этапе, который завершится уже в декабре этого года, пройдут подготовительные работы. На втором этапе, который должен завершиться в июне следующего года, пройдут основные работы.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»