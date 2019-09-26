Новости дня
12:35 | 27.09.2019
Фото: Поисковой отряд «Прорыв»
На Урале пропал пенсионер
Приметы: рост 170 см, крепкое телосложение, серые глаза, русые с проседью волосы, есть лысина. На момент исчезновения был одет в коричневую куртку «хаки», синюю клетчатую рубашку, зелёные штаны «хаки», резиновые сапоги 42 размера, чёрную вязаную шапку. С собой имел серый рюкзак и ружье.
Если вы видели пенсионера или владеете информацией о его примерном местонахождении – сообщите об этом руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталии по номеру телефона +7-9000-44-02-20 или заместителю руководителя отряда, Мария +7-900-203-6662.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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