В Белоярке от отравления угарным газом погибли двое человек

12:04 | 27.09.2019

В селе Косулино Белоярского городского округа 25 сентября от отравления угарным газом погиб молодой человек 1990 года рождения и пенсионерка 1935 г.р. ЧП произошло в доме по улице Ленина, погибшие жили в разных квартирах.



Как сообщает СУ СК по Свердловской области, при осмотре квартиры, где было найдено тело молодого человека, обнаружена деформация гофры газового оборудования, откуда, предположительно, и поступил угарный газ в указанную квартиру и ряд соседних. Также оказана медицинская помощь 16-летней девушке и ещё двум взрослым, от госпитализации они отказались.



Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, следственным отделом по городу Заречный СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»). Наказание за указанное преступление предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.



По поручению руководства областного следственного управления, на место происшествия выезжали следователи и криминалисты Следственного комитета, также работа на месте проводилась органами МЧС, полиции и специалистами газовой службы. Следствием СКР выясняются, в том числе, точная причина смерти мужчины и пенсионерки.

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