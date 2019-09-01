Пропавшего уральского студента нашли

18:48 | 26.09.2019

Учащегося техникума Анатолия Манько 2002 года, который пропал в Екатеринбурге 20 сентября, нашли.



Сотрудники полиции обнаружили юношу на территории Нижнесергинского района Свердловской области. По данным правоохранительных органов, никаких противоправных действий в отношении молодого человека или им самим совершено не было. После профилактической беседы студента отпустили домой.



Напомним, последний раз перед исчезновением молодого человека видели в общежитии на улице

Артинская, 31. После этого его местонахождение было неизвестно.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»