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18:15 | 26.09.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

Глава ОВД Краснотурьинска празднует юбилей

26 сентября глава отдела внутренних дел Краснотурьинска полковник полиции Валерий Стребков отмечает 60-летний юбилей. Уже на протяжении 35 лет Стребков занимается борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на Среднем Урале.

«В органы внутренних дел Валерий Иванович пришел вскоре после демобилизации из Вооруженных Сил СССР. Срочную службу проходил в Красноярском крае в зенитно – ракетных войсках. Карьеру силовика начинал в своем родном городе с должности милиционера взвода ППС. Затем трудился оперуполномоченным уголовного розыска, следователем, возглавлял дежурную часть райотдела, с 1998 по 2011 годы руководил отделом милиции Карпинска, далее был назначен начальником ОВД Краснотурьинска, который успешно возглавляет по сегодняшний день. Выезжал в длительную боевую командировку на Северный Кавказ.  За многолетнюю службу в системе МВД и личный вклад в поддержание правопорядка награжден именным оружием – пистолетом Макарова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, является Почетным сотрудником МВД», - прокомментировал полковник Горелых.

Редакция «Вечерних ведомостей» присоединяется ко всем поздравлениям и желает Валерию Стребкову здоровья, служебного долголетия, семейного уюта и благополучия.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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