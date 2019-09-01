В уральском посёлке Ис произошёл пожар

17:21 | 26.09.2019

Сегодня днём, около 14:54, в Свердловской области в посёлке Ис загорелась кровля частной бани на улице Седова.



На место проишествия на двух пожарных машинах прибыли четыре спасателя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Потушить пожар удалось за шесть минут. Разбор и проливка сгоревших конструкций были завершены в 15:20.



Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели. О пострадавших не сообщается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»