Один этап уже пройден: свердловчане выбирают народного участкового

14:06 | 26.09.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

В ГУ МВД России по Свердловской области завершился первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Всего участие приняли 37 кандидатов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Цель конкурса – улучшение взаимодействия населения и сотрудников полиции в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.



На протяжении нескольких дней уральцы на сайте ГУ МВД России по Свердловской области выбирали лучших участковых. Лидером голосования стал участковый уполномоченный Ирбита Андрей Шадрин – его выбрали 1250 человек. Второе место занял полицейский из Верхней Салды Иван Степных – 356 голосов. На третьей строчке расположилась старший лейтенант из Нижнего Тагила Елена Татаурова с 289 голосами.



Второй тур пройдёт с 7 по 16 октября. Состязаться предстоит 12 кандидатам. Среди них также Наталья Сорокина из Березовского – 276 голосов, Андрей Чеблаков из Качканара – 202 голоса, Сергей Новокрещенов из Североуральска – 170 голосов, Николай Пургин из Богдановича – 170 голосов, Татьяна Белянина из Первоуральска – 164 голоса, Антонина Мишарина из Серова – 160 голосов, Виктория Блинова из Новоуральска – 159 голосов, Анатолий Тагильцев из Ивделя – 154 голоса, Евгений Удонов из Ревды - 151 голос.



Победитель представит Свердловскую область на завершающем этапе голосования за лучшего участкового страны в 2019 году на сайте МВД России.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»