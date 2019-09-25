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13:44 | 26.09.2019

Фото: Владимир Мартьянов

В екатеринбургских торговых центрах горожанам измерят давление

Завтра, 27 сентября, в Екатеринбурге в 11 торговых центрах горожанам будут измерять давление и давать рекомендации по улучшению здоровья. Профилактическая акция «Узнай свое давление – прояви заботу о сердце» пройдёт с 17:00 до 19:00.

«Долгое время гипертония может никак себя не проявлять. Именно поэтому большинство людей, имеющих повышенные показатели, не знают о проблеме и не предпринимают действий по снижению давления. Городской центр медицинской профилактики ежегодно проводит акции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Более чем у 40% участников обнаруживается повышенное артериальное давление»,- сообщил начальник горздрава Денис Демидов.

Список ТРЦ-участников акции: «Алатырь», Малышева, 5; «Мегаполис», 8 Марта, 149; «Радуга Парк», Репина, 94; «КомсоМолл», Сибирский тракт дублер, 2; «Пассаж», Вайнера, 9; «Карнавал», Халтурина, 55; «Глобус», Щербакова, 4; «Омега», Космонавтов, 41; «Белка маркет», Космонавтов, 86; «Парк Хаус», Сулимова, 50; «СитиЦентр», Ленина, 50.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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