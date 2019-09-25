Переобулись? Свердловчан предупреждают о наледи на дорогах

13:16 | 26.09.2019

Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области водителей предупреждают о наледи на дорогах в ближайшие дни. Необходимо учитывать дорожные и погодные условия, а также позаботиться о подготовке своего автомобиля к зиме.



Кроме того, автолюбителей во избежание ДТП призывают изменить стиль своего вождения – не совершать резких манёвров и соблюдать дистанции рядом с другим транспортом.



Пешеходов вновь призывают соблюдать ПДД – переходить дорогу только в установленных местах и убедившись, что машины уступают дорогу. В тёмное время суток необходимо носить световозвращающие элементы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»