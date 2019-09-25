Жителей Екатеринбурга зовут на бесплатный онкоосмотр

12:58 | 26.09.2019

Фото: Павел Ворожцов

В предстоящую субботу, 28 сентября, в рамках проведения «Субботника против рака» жители Екатеринбурга смогут пройти осмотр терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога.



Акция пройдёт с 09:00 до 15:00 в следующих медицинских организациях:



– ЦГКБ № 1 (проспект Ленина, 52);

– МБУ ЦГБ № 2 (улица Московская, 2);

– МАУЗ ЦГБ № 3 (улица Бебеля, 160);

– ЦГКБ № 6 (переулок Саперов,3);

– МБУ «ЦГБ №7» (улица Сыромолотова,19);

– МАУ «ЦГБ№20» (переулок Короткий, 2);

– МАУ ЦГКБ № 23 (улица Старых Большевиков, 9);

– ЦГКБ № 24 пер. Рижский, 16 (улица Академика Щварца, 14г);

– МАУ «ГКБ № 14» (переулок Суворовский, 5);

– МО «Новая больница» (улица Заводская, 29);

– ООО «Клиника Павлова» (улица Байкальская, 38).



Для прохождения профилактического осмотра необходимы лишь паспорт и полис ОМС.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»