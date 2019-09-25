В Карпинске депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов

10:29 | 26.09.2019

В Карпинске по заявлению прокуратуры досрочно лишен полномочий депутат, предоставивший недостоверные сведения о своих доходах.



В ходе надзорных мероприятий ведомство изучило сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Думы городского округа. При проверке сведений, представленных одним из депутатов, установлен факт недостоверного предоставления сведений о своих доходах за 2016 и 2017 годы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее по факту выявленных нарушений прокуратура г. Карпинска в адрес председателя Думы внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Вместе с тем, на заседании Думы депутатами не было принято решение о прекращении досрочно полномочий своего коллеги (по данным veved.ru, речь идет об Евгении Костине), несмотря на то, что законодательством о противодействии коррупции установлено, что предоставление недостоверных и неполных сведений народными избранниками является основанием для досрочного прекращения полномочий.



По данному факту прокурор г. Карпинска направил в городской суд исковое заявление с требованием о признании незаконным решения Думы городского округа и досрочном прекращении полномочий депутата. При рассмотрении заявления факты нарушения норм федерального законодательства о противодействия коррупции нашли свое подтверждение.



Карпинский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признав незаконным решение Думы городского округа Карпинск, депутат досрочно лишен полномочий. Судебный акт в законную силу не вступил.



Напомним, что ранее по аналогичным основаниям полномочий была лишена депутат Марина Головина(фракция «Единая Россия»), 3 октября суд рассмотрит аналогичное исковое заявление в отношении депутата Алексея Брянцева («Единая Россия»).

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