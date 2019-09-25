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10:19 | 26.09.2019

Фото: МВД РФ

Начальник свердловского ГУ МВД выходит из отпуска: в субботу – совещание с руководством ОВД

Новый начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков выйдет из отпуска раньше на несколько дней. Как стало известно veved.ru, уже в эту субботу, 28 сентября он проведет первое видеоселекторное совещание с участием руководства городских ОВД, начальников управлений и структурных подразделений полицейского главка.

По данным издания, в настоящее время ведется подготовка к мероприятию – Александр Мешков запросил показатели оперативно-служебной деятельности, по изучению которых будут даны задачи и сделаны оргвыводы.

Одним из нововведений в свердловском гарнизоне с приходом Александра Мешкова, как ожидается, станет переход на шестидневную рабочую неделю, рабочий день будет начинаться не в 9:00, как сейчас, а в 8:30. Подобные изменения уже вызвали недовольство ряда сотрудников, информированных о переменах, впрочем, другие заявляют, что данная мера временная, и направлена на исправление показателей службы.

© «Вечерние ведомости»

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