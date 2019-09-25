На ремонт и новый вход в дендропарк в Екатеринбурге выделят почти 17 миллионов рублей

09:28 | 26.09.2019

Фото: irecommend.ru

В текущем году в екатеринбургском дендропарке, что расположен возле ТРЦ «Гринвич», обустроят еще один вход. Расположен он будет на пересечении улиц 8 Марта и Радищева.



На капитальный ремонт забора со стороны улицы Радищева, а также на обустройство входа на Радищева — 8 Марта и подходов к нему готовы выделить 16,7 млн рублей.



Кроме того, согласно плану, в парке снесут все аварийные хозяйственные постройки, заменят теплицы на более современные, а также отремонтируют фонтан.



Согласно документам на сайте госзакупок, подрядчика должны выбрать 4 октября, а крайний срок завершения работ – 31 декабря этого года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»