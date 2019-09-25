Крупный пожар произошёл на Широкой речке в Екатеринбурге

09:09 | 26.09.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшим вечером в Екатеринбурге на Широкой речке полыхали два частных дома и надворные постройки на улице Евгения Савкова. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.



На месте происшествия работали шесть единиц техники и 22 человека личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Сообщение о возгорании поступило в 19:50. Завершить все работы спасатели смогли лишь в 01:20.



В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»