В Свердловской филармонии стартует новый концертный сезон

18:46 | 25.09.2019

Фото: mtelectro.ru

В Свердловской государственной академической филармонии ожидается старт нового сезона. Как рассказали в департаменте информполитики региона, в 84-м сезоне состоится множество концертных, фестивальных событий, а также запуск проекта по созданию условий для посещения концертов слабослышащими людьми.



Как в предыдущих, в новом сезоне в филармонии пройдут традиционные фестивали «Безумные дни» и «Евразия». По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, эти мероприятия могут рассматриваться как составная часть культурной программы грядущей Универсиады.



Также стоит отметить, что уже 1 октября, в Международный день музыки, в рамках нацпроекта «Культура» в филармонии состоится открытие шести новых виртуальных залов, на создание которых было направлено 4,5 млн рублей. Они появятся в Верхней Пышме, Красноуральске, Лесном, Нижней Туре, Новоуральске и Среднеуральске.



Кроме того, 1 октября с помощью системы MobileConnect в Свердловской филармонии будет запущен проект для посещения концертов слабослышащими людьми. Во время концерта система будет отправлять сигнал высокого качества на телефон, который будет транслироваться через наушники. Добавим, тестирование системы пошло 22 сентября.



В Свердловской государственной академической филармонии озвучили планы на новый 84-й сезон. Помимо крупных концертных, фестивальных и гастрольных событий, в ближайшее время состоится открытие новых виртуальных концертных залов, а также запущен проект по созданию условий для посещения концертов слабослышащими людьми.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»