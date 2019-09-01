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17:52 | 25.09.2019

Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения апелляции по делу сына свердловского генерала

Сын свердловского генерала в отставке Андрея Таранова - студент УрГЮУ Арсений, признанный в июне этого года виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и хранении оружия, обжаловал обвинительный приговор. Обжаловали приговор также его друзья и подельники – следователь Верх-Исетского СУ СКР Тарас Булгаков и юрист Степан Шахназарян, также осужденные за покушение на мошенничество (ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга назначено на 18 октября. Председательствовать на процессе будет судья Свердловского облсуда Елена Мальцева.

Напомним, что согласно приговору теперь уже экс-следователь и Тарас Булгаков проведет в колонии общего режима три года, Арсений Таранов три года и три месяца, Степан Шахназарян приговорен к двум годам общего режима.

По версии следствия, обвиняемые пытались обманным путем получить от бизнесмена Алексея Исгейма денежную сумму в размере нескольких миллионов рублей под надуманным предлогом непривлечения к ответственности его сына – Льва Исгейма, задержанного за незаконный сбыт наркотиков.

«В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа», – сообщали ранее в СУ СК по Свердловской области.

Между тем, в отношении Льва Исгейма, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, уже вынесен обвинительный приговор. В ноябре 2018 года приговором Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга он признан виновным в незаконном культивировании конопли в крупном размере организованной группой и покушении на незаконный сбыт конопли в крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд назначил Исгейму крайне суровое наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, несмотря на то, что свою вину в совершении преступлений он признал полностью, раскаялся и написал явку с повинной. В марте 2019 года Свердловский облсуд оставил приговор без изменения.

© «Вечерние ведомости»

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