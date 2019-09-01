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17:43 | 25.09.2019

В Свердловской пригородной компании сменилось начальство

Новым руководителем АО «Свердловская пригородная компания» назначили Романа Бараковских. Решение было принято 24 сентября на заседании Совета директоров компании.

В пресс-службе АО «СПК» сообщили, что кандидатура Бараковских была выдвинута акционером компании - ОАО «РЖД». Сегодня, 25 сентября, новый руководитель приступил к исполнению обязанностей.

Напомним, что сроки трудового контракта прежнего гендиректора Евгения Савостина закончились еще 26 июня этого года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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