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16:31 | 25.09.2019
Фото: «Яндекс.Панорама»
В Екатеринбурге перекресток Ленина – Толмачева оборудуют светофором в следующем году
Уже в течение двух лет активист пытается установить светофор на проблемном перекрестке. В феврале этого года мэрия согласилась оборудовать пересечение проспекта Ленина и улицы Толмачева. Комитет по транспорту заявил, что будет подготовлено предложение для корректировки бюджета на текущий год, чтобы найти деньги на светофор.
Однако, в течении года регулировщика на перекресток так и не установили. И-за этого екатеринбуржцы постоянно перебегают проезжую часть прямо перед двигающимся транспортом, чем вызывают недовольство автомобилистов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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