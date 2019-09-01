В Екатеринбурге перекресток Ленина – Толмачева оборудуют светофором в следующем году

16:31 | 25.09.2019

Фото: «Яндекс.Панорама»

В Екатеринбурге на перекрестке Ленина – Толмачева в 2020 году наконец-то появится светофор. Об этом администрация Екатеринбурга заявила в официальном письме общественнику Дмитрию Калинину.



Уже в течение двух лет активист пытается установить светофор на проблемном перекрестке. В феврале этого года мэрия согласилась оборудовать пересечение проспекта Ленина и улицы Толмачева. Комитет по транспорту заявил, что будет подготовлено предложение для корректировки бюджета на текущий год, чтобы найти деньги на светофор.



Однако, в течении года регулировщика на перекресток так и не установили. И-за этого екатеринбуржцы постоянно перебегают проезжую часть прямо перед двигающимся транспортом, чем вызывают недовольство автомобилистов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»