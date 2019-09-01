Александр Ковальчик и глава Екатеринбурга прокомментировали новое уголовное дело по «Водоканалу»

16:05 | 25.09.2019

Первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал информацию о том, что он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы директором городского предприятия «Водоканал».



«Надо уточнить, о каком именно периоде моей работе в МУП «Водоканал» идёт речь и с чем связано повышенное внимание правоохранителей к этой теме. Могу предполагать, что речь идёт о событиях четырёхлетней давности, когда я возглавлял МУП. Тогда, в 2015 году, все обвинения о злоупотреблении должностными полномочиями с меня были сняты. Если возникли новые обстоятельства, то я, со своей стороны, безусловно, дам все необходимые разъяснения», – пояснил Александр Ковальчик.



Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, глава уральской столицы Александр Высокинский уверен, что органы правопорядка объективно оценят информацию в отношении Александра Ковальчика.



«В настоящее время Александр Анатольевич Ковальчик работает по своему графику, исправно выполняя возложенные функции моего первого заместителя, – заявил Александр Высокинский. - Подчеркну, что Александр Анатольевич работает в должности первого заместителя Главы Екатеринбурга с 24 января 2019 года, никаких претензий у меня к нему нет».

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