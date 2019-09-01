«Ожидание не совпадает с реальностью»: в центре Екатеринбурга скамейки установили прямо на траву

Во дворе домов №№ 55 и 57 на улице Сакко и Ванцетти в центре Екатеринбурга для жителей установили скамейки прямо посреди травы, и оставили их без пешеходных дорожек. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.– На картинке вы видите проект на основании которого подрядчик должен был благоустроить двор на улице Сакко и Ванцетти, 55 и 57, – написал в Facebook. – Что-то явно пошло не так. Ожидание не совпадает с реальностью. Обязательно узнаю причины.Согласно рендеру, опубликованному Альшевских в соцсети, подрядчик должен был сделать площадку для отдыха, проложить пешеходную дорожку и высадить деревья. Однако, скамейки были установлены прямо на траву.