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16:01 | 25.09.2019

Фото: Андрей Альшевских

«Ожидание не совпадает с реальностью»: в центре Екатеринбурга скамейки установили прямо на траву

Во дворе домов №№ 55 и 57 на улице Сакко и Ванцетти в центре Екатеринбурга для жителей установили скамейки прямо посреди травы, и оставили их без пешеходных дорожек. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Ожидание не совпадает с реальностью»: в центре Екатеринбурга скамейки установили прямо на траву


– На картинке вы видите проект на основании которого подрядчик должен был благоустроить двор на улице Сакко и Ванцетти, 55 и 57, – написал в Facebook. – Что-то явно пошло не так. Ожидание не совпадает с реальностью. Обязательно узнаю причины.

Согласно рендеру, опубликованному Альшевских в соцсети, подрядчик должен был сделать площадку для отдыха, проложить пешеходную дорожку и высадить деревья. Однако, скамейки были установлены прямо на траву.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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