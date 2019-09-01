В екатеринбургском отделении ЭКО НИИ ОММ пациентки мерзнут из-за отсутствия отопления

15:32 | 25.09.2019

Фото: yandex.ru/images

В отделении ЭКО НИИ охраны материнства и младенчества из-за отсутствия отопления женщинам приходится делать процедуры в холоде. Речь идет об отделении, находящемся на улице Репина, 17. Об этом редакции «Вечерние ведомости» сообщили несколько пациенток.



В свердловском "Т-Плюс" сообщили, что отопление, согласно графику, запустили еще к 22 сентябрю. Также представители компании уточнили, что никакой аварии на участке не было. По словам специалистов, источник проблемы может находиться в самом здании.



Получить оперативный комментарий от директора НИИ ОММ по данной проблеме не удалось.

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