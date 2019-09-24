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10:58 | 25.09.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Новой Ляле произошёл пожар в жилом доме

Минувшей ночью, около 00:15, в Свердловской области в Новой Ляле произошёл пожар в жилом двухквартирном здании на улице Советской. На площади 96 квадрантах метров сгорело домашнее имущество.

Как сообщение пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава.

Потушить огонь удалось за 12 минут. Разбор и проливку сгоревших конструкций спасатели завершили лишь в 02:10. В результате пожара никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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