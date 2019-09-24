В Арамиле подросток за рулём автомобиля устроил ДТП

10:34 | 25.09.2019

Фото: пресс-служба УГИБДД России по Свердловской области

Накануне вечером в Арамиле на улице Щорса разбился автомобиль, за рулём которого находился 15-летний мальчик.



Несовершеннолетний не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в каменное ограждение, в результате чего получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правой голени со смещением и травматический шок. Сейчас он проходит стационарное лечение в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга.



На пассажирском сидении автомобиля в момент ДТП находился 14-летний мальчик. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, резанные-рваными ранами лба и множественными ссадинами его также доставили в больницу № 9, но позже отпустили домой.



Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»