В екатеринбургском аэропорту открылась новая экспозиция

10:12 | 25.09.2019

Фото: Instagram Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово появился ретро-автомобиль Ford Model A. Экспозиция организована совместно с Музеем автомобильной техники УГМК.



Свидетель эпохи становления гражданской авиации и современник одного из первых коммерчески успешных пассажирских самолётов расположился в зоне прилёта внутренних авиалиний, где на него могут посмотреть жители и гости города.



Отметим, в 1926-1927 годах американский промышленник Генри Форд презентовал автомобиль Ford Model A и пассажирский самолёт Ford Trimotor, который не требовал много средств на обслуживание, мог за раз перевозить восемь-девять пассажиров, двух пилотов и стюардессу. Некоторое время этот авиалайнер был единственным в США, имеющим право на пассажирские перевозки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»