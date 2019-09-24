В Каменск-Уральском закрыли суши-бар из-за антисанитарии

10:03 | 25.09.2019

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Каменске-Уральском судебные приставы приостановили деятельность предприятия общественного питания «Суши мастер» на 30 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Поводом для приостановления деятельности предприятия питания стали нарушения, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора в ходе эпидемиологического расследования по факту регистрации случая заболевания сальмонеллезом при употреблении в пищу роллов в «Суши Мастере».



Сотрудники надзорного органа выявили, что предприятие находится в антисанитарном состоянии, для уборки помещений не выделен специальный персонал, уборка помещения осуществляется поварами, нарушается технология мытья посуды, сотрудники не имеют вакцинации и т.д.



Суд постановил признать виновным предприятие в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности объекта.



Запасной вход оставлен для выхода персонала и устранения нарушений. Владелец точки общественного питания предупрежден об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности до устранения нарушений.

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