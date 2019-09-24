Новости дня
09:54 | 25.09.2019
Книга, ветвь и колесо с шипами: уральский скульптор создал эскиз памятника святой Екатерине
Скульптор сначала подробно изучил описание жизни святой Екатерины, а потом приступил к работе над образом. В одной руке у нее книга, в другой – ветвь. Как поясняет сам скульптор, это символы вечности и знаний. Кроме того, статуя расположена на колесе с шипами. Согласно приданию, рассказывает Геворк, колесо – орудие пыток, разрушенное ангелом, сошедшим с небес.
Напомним, памятник святой Екатерине планировали воздвигнуть рядом с одноименным храмом учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын (УГМК) и Игорь Алтушкин (РМК). 13 октября пройдет опрос по выборы площадки для строительства кафедрального собора.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
10:58 | 25.09.2019
В Новой Ляле произошёл пожар в жилом доме
10:34 | 25.09.2019
В Арамиле подросток за рулём автомобиля устроил ДТП
10:12 | 25.09.2019
В екатеринбургском аэропорту открылась новая экспозиция
10:03 | 25.09.2019
В Каменск-Уральском закрыли суши-бар из-за антисанитарии
09:54 | 25.09.2019
Книга, ветвь и колесо с шипами: уральский скульптор создал эскиз памятника святой Екатерине
09:31 | 25.09.2019
В Екатеринбурге раньше срока реконструировали площадь Обороны
09:19 | 25.09.2019
Уральский «Автомобилист» на выезде в овертайме уступил «Витязю»
19:27 | 24.09.2019
В Екатеринбурге открылась выставка технологий пожарной безопасности «StopFire 2019»
19:03 | 24.09.2019
В Свердловской области выбрали лучших лаборантов химического анализа
18:34 | 24.09.2019
В Екатеринбурге почти на год закрылся проезд по улице Калинина
18:07 | 24.09.2019
Глава Екатеринбурга отмечает своё 46-летие
18:02 | 24.09.2019
В Прикамье по госпрограмме переселения за пять лет переехали 2 тысячи квалифицированных кадров
17:55 | 24.09.2019
В Полевском на учёт поставили около 300 бесхозных газопроводов
17:55 | 24.09.2019
Резонансное дело о смертельном ДТП у ТРЦ «Алатырь» передали в Следственный комитет
17:29 | 24.09.2019
В Екатеринбурге назначили нового начальника таможенной службы
17:02 | 24.09.2019
Методика расчета тарифа на проезд одобрена депутатами Пермской гордумы
16:58 | 24.09.2019
В Екатеринбурге могут снести старый пост ГИБДД на Металлургов
16:56 | 24.09.2019
Пять вопросов о запуске тепла в Перми
16:35 | 24.09.2019
Семья Ощепковых из Пермского края победила в номинации «Молодая семья» окружного конкурса
16:32 | 24.09.2019
Мальчика, которого вчера в Реже сбил автомобиль, доставили в Екатеринбург на вертолете
16:30 | 24.09.2019
Доходы в бюджет Прикамья от трудовых мигрантов за восемь месяцев 2019 года составили 237 млн рублей
15:56 | 24.09.2019
В Екатеринбурге скончался преподаватель УрФУ
15:39 | 24.09.2019
На Всероссийском конкурсе «Учитель года — 2019» Курганскую область представляет шадринский педагог
15:12 | 24.09.2019
На Среднем Урале растет количество заболевших ОРВИ
15:01 | 24.09.2019
В Перми впервые пройдет фестиваль «Серебряный турслет» для граждан старшего поколения
14:59 | 24.09.2019
В Кургане подозреваемый в массовой порче колес припаркованных машин предстанет перед судом
14:50 | 24.09.2019
В Екатеринбурге закрыли переулок Верхний
14:38 | 24.09.2019
Челябинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
14:29 | 24.09.2019
В гордуме Екатеринбурга не может полноценно работать комиссия по ОБЖ
14:22 | 24.09.2019
Завершен ремонт двух участков дороги, соединяющей краевую столицу с северными территориями Прикамья
14:01 | 24.09.2019
Высокинский предложил выбрать место под Соборную мечеть из площадок для строительства храма Святой Екатерины
13:49 | 24.09.2019
В детском саду Кургана девочка упала с ограждения веранды