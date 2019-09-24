Книга, ветвь и колесо с шипами: уральский скульптор создал эскиз памятника святой Екатерине

09:54 | 25.09.2019

Екатеринбургский скульптор Геворк Геворкян создал эскиз памятника святой Екатерине. Он трудился над образом покровительницы уральской столицы около года.



Скульптор сначала подробно изучил описание жизни святой Екатерины, а потом приступил к работе над образом. В одной руке у нее книга, в другой – ветвь. Как поясняет сам скульптор, это символы вечности и знаний. Кроме того, статуя расположена на колесе с шипами. Согласно приданию, рассказывает Геворк, колесо – орудие пыток, разрушенное ангелом, сошедшим с небес.



Напомним, памятник святой Екатерине планировали воздвигнуть рядом с одноименным храмом учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын (УГМК) и Игорь Алтушкин (РМК). 13 октября пройдет опрос по выборы площадки для строительства кафедрального собора.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»