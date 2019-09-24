В Екатеринбурге раньше срока реконструировали площадь Обороны

09:31 | 25.09.2019

Фото: E1.RU

В Екатеринбурге закончили реконструкцию площади Обороны. Подрядчик должен был завершить работы до 30 октября, но управился на месяц раньше.



Объект уже хотели торжественно открыть, однако намеченную на 25 сентября церемонию отложили на неделю. В пресс-службе уточнили, что задержка связана с тем, что не все участники мероприятия открытия смогли бы присутствовать 25 сентября.



Отметим, общественные обсуждения проекта реконструкции площади Обороны провели в январе 2019 года. Поиск подрядчика, который реализует идеи архитектурной студией РОК, начался в мае. Стоимость работ — 30 миллионов рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»