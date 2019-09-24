Уральский «Автомобилист» на выезде в овертайме уступил «Витязю»

Накануне, 24 сентября, уральский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде в Подольске проиграл местному «Витязю». Матч завершился в овертайме со счётом 1:0.Автором единственной заброшенной шайбы стал Швец-Роговой. Результативную передачу на свой счёт записали Лаюнен и Сёмин.После этой победы «Витязь» поднялся на первую строчку общей турнирной таблицы Чемпионата. Команда имеет в запасе 18 очков. «Автомобилист» с 17-ю очками спустился на второй место.Напомним, следующую встречу уральский клуб проведёт уже завтра, 26 сентября, в Москве с местным «Спартаком».