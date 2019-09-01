В Екатеринбурге открылась выставка технологий пожарной безопасности «StopFire 2019»

19:27 | 24.09.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В столице Урала открылась специализированная выставка технологий, товаров и услуг в области пожарной безопасности«StopFire 2019», об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Мероприятие посвящено празднованию 370-летия пожарной охраны России и Году предупреждения ЧС.



Во время открытия выставки прошел «Марш безопасности», в котором принимали участие школьники, студенты и другие. Кроме того, в рамках открытия сотрудники МЧС продемонстрировали зрителям слаженную работу службы по устранению химической аварии и ликвидацию последствий ДТП, а школьники могли принять участие в квесте «Безопасное путешествие».



Отметим, что на выставке можно увидеть экспонаты, предоставленные 40 компаниями, занимающимися разработкой пожарного оборудования, средств пожаротушения и индивидуальной защиты. Также в рамках выставки проходят круглые столы и обучающие мастер-классы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»