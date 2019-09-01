В Екатеринбурге почти на год закрылся проезд по улице Калинина

18:34 | 24.09.2019

Фото: kp.ru

В уральской столице почти на год закрыли движение по улице Калинина. Как рассказали в городской администрации, это связано со строительством новой жилой многоэтажки.



Уточняется, что автомобилистам придется объезжать участок в границах улиц Бакинских комиссаров – Калинина – Уральских рабочих – переулка Соснового. Работы будет проводить АО «Атомстройкомплекс» до 12 сентября 2020 года.



Строители попросили граждан относиться с пониманием к временным неудобствам и обращать внимание на знаки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»