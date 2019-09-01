В Екатеринбурге назначили нового начальника таможенной службы

17:29 | 24.09.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Начальником Екатеринбургской таможенной службы назначен полковник Евгений Горохов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Нового руководителя в ходе оперативного совещания коллективу представил начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.



В 1993 году Евгений Горохов стал инспектором таможенного поста, а с 2001 по 2013 год занимал должности начальника отделения, заместителя начальника Оренбургского таможенного поста, начальника Соль-Илецкого таможенного поста. С 2013 года Горохов был первым заместителем начальника Оренбургской таможни.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»