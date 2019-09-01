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16:58 | 24.09.2019

Фото: Андрей Альшевских

В Екатеринбурге могут снести старый пост ГИБДД на Металлургов

В Екатеринбурге могут снести развалины поста ГИБДД на улице Металлургов. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в Facebook.

Депутат получил документ от полицейского главка по данному вопросу. «Указанный стационарный пост закреплен на ГУ МВД по Свердловской области на праве оперативного управления распоряжением территориального управления Росимущества, – написано в документе. – Основанием для издания указанного распоряжения послужило решение Арбитражного суда от 19 августа 2016 года. В данном деле ГУ МВД выступало от третьего лица и не заявляло самостоятельных требований о передаче объекта в оперативное управление».

В Екатеринбурге могут снести старый пост ГИБДД на Металлургов


В документе уточняется, что использование развалин в дальнейшем нецелесообразно. Объект планируют передать во владения Уралуправтодора. Планируется, что дорожники уберут данные развалины, когда на этом месте будет проводиться реконструкция.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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