В Екатеринбурге могут снести старый пост ГИБДД на Металлургов

В Екатеринбурге могут снести развалины поста ГИБДД на улице Металлургов. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в Facebook.Депутат получил документ от полицейского главка по данному вопросу. «Указанный стационарный пост закреплен на ГУ МВД по Свердловской области на праве оперативного управления распоряжением территориального управления Росимущества, – написано в документе. – Основанием для издания указанного распоряжения послужило решение Арбитражного суда от 19 августа 2016 года. В данном деле ГУ МВД выступало от третьего лица и не заявляло самостоятельных требований о передаче объекта в оперативное управление».В документе уточняется, что использование развалин в дальнейшем нецелесообразно. Объект планируют передать во владения Уралуправтодора. Планируется, что дорожники уберут данные развалины, когда на этом месте будет проводиться реконструкция.