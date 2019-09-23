В Екатеринбурге из-за холодов закрыли гимназию

В Екатеринбурге гимназию №47 (Данилы Зверева, 8 – Советская, 24А) закрыли из-за холодов. Родителям прислали приказ директора, по которому с 25 сентября дети переходят на домашнее обучение. На учебу ребята выйдут только тогда, когда в гимназии дадут отопление.«В связи с низким температурным режимом в помещении школы (12–13 градусов) в целях сохранения здоровья детей образовательный процесс переводится в дистанционную форму до момента запуска отопления»,- написали родителям.По всему Екатеринбургу должны дать тепло до октября. В департаменте образования заявили, что все образовательные учреждения должны быть подключены к отоплению на этой неделе.