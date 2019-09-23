В Екатеринбурге мужчина за убийство отправится на 14 лет в колонию

13:19 | 24.09.2019

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге 42-летнего ранее судимого мужчину признали виновным в убийстве. Приговор в отношении него вступил в законную силу.



По материалам дела, вечером 3 января этого года подсудимый в одном из домов на улице Уктусской начал ссориться со знакомым мужчиной. В ходе конфликта начал избивать своего оппонента ногами и руками, а позже достал топор и нанёс им потерпевшему ранения в области головы. От полученных травм мужчина скончался.



Приговором суда, с учётом прежних судимостей (в том числе, за убийство и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом), подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»